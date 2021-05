In Italia 19 minori morti per covid, Locatelli: “Rischio minimo, pericoli da ansia e depressione”



“Nella popolazione pediatrica il rischio di andare incontro a patologia grave indotta da Sars-Cov-2 è contenuto se non irrilevante” ha spiegato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità ricordano però che i giovanissimi “possono però essere esposti da stress in seguito alle misure per contenere la pandemia”

