In Puglia sì alle visite ai pazienti Covid in terapia intensiva: “Nessuno deve più morire da solo”



Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all’unanimità una proposta di legge per consentire le visite ai parenti ricoverati in terapia intensiva, in gravi condizioni, a causa del Coronavirus. Al Policlinico di Bari oggi una moglie è riuscita a incontrare il marito ricoverato nel reparto Covid.

