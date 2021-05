Incidente a Padova, moto si schianta in via Turazza: muore noto fotografo Stefano Vallin



Non ce l’ha fatta Stefano Vallin, ex fotografo e rugbista, morto ieri sera in un incidente a Padova. Il 64enne era in sella alla sua moto quando è stato travolto da due auto, alla guida della vettura che ha provocato l’incidente un 35enne positivo all’alcoltest. Vallin era piuttosto noto nella sua città.

