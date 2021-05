Incidente domestico per il sindaco Bucci: 6 costole rotte e una vertebra incrinata dopo una caduta



Il sindaco di Genova Marco Bucci è caduto dopo un malore in casa. Ora dovrà stare fermo tre settimane, ma lavorerà in smarto working. L’incidente domestico è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. “Sono caduto violentemente in casa sbattendo contro porte ed oggetti vari procurandomi la frattura di sei costole sul lato destro, di cui due scomposte, ed una incrinatura sulla vertebra C7”, ha raccontato lo stesso Bucci.

