Incidente Funivia Stresa-Mottarone: “Causa del crollo la rottura di un cavo portante”



La causa del crollo della cabina sulla Funivia Stresa-Mottarone, in Piemonte, sarebbe la rottura di un cavo portante, staccatosi all’altezza dell’ultimo pilastro. Si indaga anche sul mancato funzionamento del freno di emergenza che avrebbe dovuto impedire la corsa a valle della struttura. Abbandonata per ora l’ipotesi del carico superiore a quello sostenuto dalle corde. La Funivia avrebbe potuto trasportare molte più persone alla volta, ma la capienza è stata ridotta per via delle norme anti-Covid.

Continua a leggere



La causa del crollo della cabina sulla Funivia Stresa-Mottarone, in Piemonte, sarebbe la rottura di un cavo portante, staccatosi all’altezza dell’ultimo pilastro. Si indaga anche sul mancato funzionamento del freno di emergenza che avrebbe dovuto impedire la corsa a valle della struttura. Abbandonata per ora l’ipotesi del carico superiore a quello sostenuto dalle corde. La Funivia avrebbe potuto trasportare molte più persone alla volta, ma la capienza è stata ridotta per via delle norme anti-Covid.

Continua a leggere

Continua a leggere