Incidente per Gianluca De Matteis, danni al ginocchio: come sta il tronista di Uomini e Donne



Ex tronista di Uomini e Donne 2020/2021, che ha scelto di ritirarsi dal programma, Gianluca De Matteis ha raccontato di essere rimasto vittima di una caduta in moto. Niente di grave, per fortuna: il ragazzo ha però subito una brutta botta al ginocchio, tanto che ha deciso di recarsi al Pronto Soccorso.

Continua a leggere



Ex tronista di Uomini e Donne 2020/2021, che ha scelto di ritirarsi dal programma, Gianluca De Matteis ha raccontato di essere rimasto vittima di una caduta in moto. Niente di grave, per fortuna: il ragazzo ha però subito una brutta botta al ginocchio, tanto che ha deciso di recarsi al Pronto Soccorso.

Continua a leggere

Continua a leggere