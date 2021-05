Incidente sul lavoro a Modica, morto l’operaio che era stato travolto da una motozappa



Incidente mortale sul lavoro in Sicilia: non ce l’ha fatta un quarantanovenne che aveva avuto un incidente il 14 aprile scorso mentre stava lavorando in un terreno a Modica (Ragusa). L’uomo era stato travolto da una motozappa riportando ferite gravissime. Era stato ricoverato al Trauma Center dell’Ospedale “Cannizzaro” di Catania.

Continua a leggere



Incidente mortale sul lavoro in Sicilia: non ce l’ha fatta un quarantanovenne che aveva avuto un incidente il 14 aprile scorso mentre stava lavorando in un terreno a Modica (Ragusa). L’uomo era stato travolto da una motozappa riportando ferite gravissime. Era stato ricoverato al Trauma Center dell’Ospedale “Cannizzaro” di Catania.

Continua a leggere

Continua a leggere