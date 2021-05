Incidente sul lavoro alla raffineria di Busalla, operaio travolto da bitume caldo: è grave



È stato travolto da una colata di bitume caldo l’operaio della Iplom, la raffineria di Busalla, in provincia di Genova, finito in ospedale al centro grandi ustionati Villa Scassi di Sampierdarena a causa delle gravi ustioni riportate. Si tratta del quinto incidente sul lavoro in una settimana nel Genovese.

