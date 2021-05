Incidente sulla A11, camion sfonda il new jersey in cemento e si ribalta su due corsie



Un camion si è ribaltato su due corsie mentre percorreva l’autostrada A11 Firenze-Pisa nord. Il mezzo pesante ha sfondato il new jersey divisorio in cemento e rovesciato il suo carico su due sensi di marcia. Ricoverato in codice giallo il 55enne alla guida del tir. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.

Continua a leggere



Un camion si è ribaltato su due corsie mentre percorreva l’autostrada A11 Firenze-Pisa nord. Il mezzo pesante ha sfondato il new jersey divisorio in cemento e rovesciato il suo carico su due sensi di marcia. Ricoverato in codice giallo il 55enne alla guida del tir. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.

Continua a leggere

Continua a leggere