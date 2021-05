Incidente sull’A14, è morta Enrica: la sua auto aveva colpito un capriolo



È morta poche ore dopo il ricovero in ospedale Enrica Franchini, la donna di 49 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A14 nei pressi di Borgo Panigale. Alla guida della sua auto si è “scontrata” con un capriolo che ha improvvisamente attraversato la strada. Sotto shock ma illesa la sorella che era con lei in macchina.

