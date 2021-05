India verso nuovo lockdown nazionale: il contagio non si ferma, situazione disperata



In India aumentano ancora sia i positivi al Covid-19 che i decessi e la situazione si fa giorno dopo giorno più grave: il tasso di positività supera il 22% ed è doppia rispetto a quella di un mese fa. Per questo in tutto il paese crescono gli appelli affinché venga proclamato un nuovo lockdown nazionale.

Continua a leggere



In India aumentano ancora sia i positivi al Covid-19 che i decessi e la situazione si fa giorno dopo giorno più grave: il tasso di positività supera il 22% ed è doppia rispetto a quella di un mese fa. Per questo in tutto il paese crescono gli appelli affinché venga proclamato un nuovo lockdown nazionale.

Continua a leggere

Continua a leggere