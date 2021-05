Infermiera fa puntura a carabiniere senza iniettare vaccino, analisi confermano: “Non ha anticorpi”



Il carabiniere di Lughignano, frazione di Casale sul Sile, che aveva denunciato di non aver ricevuto il vaccino anti Covid dopo essersi sottoposto alla puntura, non ha gli anticorpi contro il Coronavirus. La conferma è arrivata dal test effettuato dal militare pochi giorni fa, prima di essere vaccinato di nuovo. L’infermiera che non ha iniettato il siero risulta indagata. Ora la palla passa alla Procura di Treviso che dovrà decidere come procedere.

