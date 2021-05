Integratori alimentari richiamati per presenza di ossido di etilene. L’allerta del Ministero



Si tratta di un lotto dell’integratore alimentare Ispaghul a base di psillio e due lotti di psillio cuticola in polvere a marchio Erba Vita per la “presenza accertata di ossido di etilene oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente per l’utilizzo negli integratori alimentari”. L’allerta sul sito del Ministero della Salute.

