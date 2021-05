Intesa Sanpaolo, blocco totale del circuito Bancomat: impossibile pagare e prelevare



Alcuni utenti hanno riferito di non essersi riusciti a mettere in contatto neanche con il numero verde dell’istituto bancario. Il problema è poi rientrato intorno alle 20, quando il servizio è stato completamente ripristinato. Non si conoscono le cause che hanno portato al ‘down’.

