Israele attacca Gaza via terra e bombarda a tappeto: “Andremo avanti tutto il tempo necessario”

Duro attacco nella notte: Israele sta attaccando la Striscia di Gaza da nord e Sud, via terra e via cielo. Colpita per la prima volta dopo anni anche Gerusalemme. In azione caccia e carri armati. Sui social video strazianti dei villaggi in fiamme sotto le bombe e le urla spaventate di adulti e bambini. Il premier israeliano Netanyahu: «Ho detto che avremmo fatto pagare un prezzo molto alto ad Hamas. Lo facciamo e continueremo a farlo con grande intensità. Questa operazione proseguirà per tutto il tempo necessario».

