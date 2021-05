Iss: “Situazione in miglioramento, ma ci sono picchi di contagi tra i bambini”



Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ha spiegato che “l’incidenza è diminuita in tutte le fasce d’età tranne quella 0-9 anni. È significativo che il calo sia molto più marcato negli over 80 per effetto delle vaccinazioni”. L’obiettiva è raggiungere un’incidenza di 50 casi ogni 100mila abitanti per poter riprendere il tracciamento.

