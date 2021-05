Italia quasi tutta in zona gialla ma non mancano le zone rosse locali: l’elenco regione per regione



Da lunedì 17 maggio quasi tutta Italia è in zona gialla, ad eccezione della Valle d’Aosta che resta in fascia arancione. Tuttavia, non mancano le mini zone rosse locali a livello provinciale o comunale istituite per fermare la trasmissione del virus: dall’Abruzzo alla Sicilia, dalla Calabria al Lazio alla Basilicata, ecco l’elenco aggiornato dei territori chiusi regione per regione.

