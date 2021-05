Italiana bloccata in India durante adozione: “Positiva, vogliono mandarmi in ospedale, ho paura”



Il grido di allarme lanciato da Simonetta Filippini, la donna italiana rimasta bloccata in India con il marito Enzo Galli durante le pratiche per una adozione nel Paese alle prese ora con una drammatica ondata di contagi covid. “Non ho un posto dove andare e quindi sono già venuti a prendermi per portarmi in ospedale, ma mi sono rifiutata” ha spiegato la donna che insieme al marito chiede un volo sanitario.

Continua a leggere



Il grido di allarme lanciato da Simonetta Filippini, la donna italiana rimasta bloccata in India con il marito Enzo Galli durante le pratiche per una adozione nel Paese alle prese ora con una drammatica ondata di contagi covid. “Non ho un posto dove andare e quindi sono già venuti a prendermi per portarmi in ospedale, ma mi sono rifiutata” ha spiegato la donna che insieme al marito chiede un volo sanitario.

Continua a leggere

Continua a leggere