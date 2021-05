Jennifer Lopez dopo la separazione con Alex Rodriguez: “Essere una mamma è la mia gioia più grande”



Nella giornata della Festa della mamma Jennifer Lopez si è mostrata nuovamente felice e sorridente in compagnia dei due gemelli avuti con l’ex marito, l’attore e cantante Marc Anthony. “Essere una mamma è la mia gioia più grande”, queste le parole spese da J.Lo che ha anche condiviso dei teneri auguri per la madre, Guadalupe Rodriguez. Intanto poco dopo la separazione con Alex Rodriguez un noto ex della star è stato avvistato mentre lasciava la casa della cantante a Los Angeles.

