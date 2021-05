Jennifer Lopez e Ben Affleck insieme a Miami, la reazione dell’ex Alex Rodriguez



J.Lo e Ben hanno trascorso altro tempo insieme a Miami: “Jennifer ha sentito Ben anche quando era a Los Angeles. Sono rimasti in contatto ogni giorno da quando si sono visti nel loro viaggio nel Montana”, dice una fonte vicina alla coppia a People. Appresa la notizia l’ex Alex Rodriguez non ha nascosto l’amarezza: “Tutto ciò che non mi serve più sta liberando la mia vita e sento che sto per entrare in una nuova fase”.

