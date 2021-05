Jennifer Lopez sorpresa con Marc Anthony, dopo Ben Affleck un altro ex torna alla carica



Una carica di ex pronti a tornare alla corte di Jennifer Lopez proprio adesso che la popstar è tornata single. Dopo le foto con Ben Affleck, suo storico ex, la cantante è stata fotografata insieme all’ex marito Marc Anthony. Con loro non ci sono i due figli che fanno da legame tra loro. È un incontro a due e potrebbe celare un riavvicinamento.

Continua a leggere



Una carica di ex pronti a tornare alla corte di Jennifer Lopez proprio adesso che la popstar è tornata single. Dopo le foto con Ben Affleck, suo storico ex, la cantante è stata fotografata insieme all’ex marito Marc Anthony. Con loro non ci sono i due figli che fanno da legame tra loro. È un incontro a due e potrebbe celare un riavvicinamento.

Continua a leggere

Continua a leggere