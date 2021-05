Jennifer Love Hewitt diventerà mamma per la terza volta



L’attrice americana Jennifer Love Hewitt, star di serie televisive come “9-1-1”, Ghost Whisperer e The Client List, ha annunciato su Instagram di essere in dolce attesa per la terza volta. A 42 anni, infatti, aspetta il terzo figlio dal marito Brian Hallisay con il quale si è sposata nel 2013 e ha avuto negli anni a seguire la piccola Autumn James e cinque anni fa il suo secondogenito Atticus James.

