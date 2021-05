Johnny Depp chiede 41 milioni di euro alla ex Amber Heard, coinvolta un’organizzazione no profit



La battaglia legale di Johnny Depp contro l’ex moglie si sta surriscaldando e l’attore chiede ad Amber Heard più di 41 milioni di euro. A rivelarlo il Daily Mail, in possesso di una serie di email esclusive. Dove si dimostrerebbe che è stato lo staff dell’ACLU a scrivere il testo dell’articolo del Washington Post, in cui Depp (anche se mai citato) è uscito fuori come un “violento molestatore e ubriacone”. Amber Heard lo avrebbe solo firmato. Nel dicembre del 2018 l’ex di Depp è stata nominata dall’ACLU Ambasciatrice per i diritti delle donne.

Continua a leggere



La battaglia legale di Johnny Depp contro l’ex moglie si sta surriscaldando e l’attore chiede ad Amber Heard più di 41 milioni di euro. A rivelarlo il Daily Mail, in possesso di una serie di email esclusive. Dove si dimostrerebbe che è stato lo staff dell’ACLU a scrivere il testo dell’articolo del Washington Post, in cui Depp (anche se mai citato) è uscito fuori come un “violento molestatore e ubriacone”. Amber Heard lo avrebbe solo firmato. Nel dicembre del 2018 l’ex di Depp è stata nominata dall’ACLU Ambasciatrice per i diritti delle donne.

Continua a leggere

Continua a leggere