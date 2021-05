Juliana Moreira derubata: “Mi hanno rotto il vetro della macchina e rubato i documenti”



Disavventura per Juliana Moreira che ha subito un furto in pieno giorno a Milano. La showgirl ha raccontato su Instagram che qualcuno le ha rotto il vetro della macchina, mentre era impegnata in uno shooting e le ha rubato una borsa con all’interno tutti i suoi documenti. La modella ha provato anche a fare un appello per risolvere la questione: “I soldi prenditeli, ma lasciami almeno i documenti, c’è anche il permesso di soggiorno e sono una extracomunitaria” ha dichiarato piuttosto adirata in alcune stories.

