Kate Middleton eredita il ruolo del principe Filippo: “È il collante che unisce la Royal Family”



“Kate Middleton tiene unita la famiglia ed è la vera erede del principe Filippo”, queste le parole della biografa reale Katie Nicholl. Per il The Sun la Duchessa di Cambridge è l’unica che potrà ricucire il rapporto tra i due principi, Harry e William. Anche perché il marito è sempre più innamorato di lei, come dimostra la loro gita a sorpresa a Saint Andrews, il luogo dove si sono conosciuti.

