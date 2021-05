La foto di Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani di Amici pizzicati insieme



Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani pizzicati insieme a passeggiare per le strade di Milano. Una foto che ha iniziato a circolare su Twitter li ritrae con berretto e mascherina indosso, ma ai fan dei due non è affatto sfuggita. Ci si chiede se abbiano qualche progetto comune in serbo, o se stiano semplicemente approfondendo la loro conoscenza. Zorzi d’altronde aveva già manifestato più volte la sua passione per l’ex ballerino di Amici, chiedendo ironicamente a Maria De Filippi di poterlo conoscere.

