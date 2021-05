La Germania premia il pm Marco De Paolis: il cacciatore dei nazisti da Marzabotto a Cefalonia



Il procuratore militare Marco De Paolis ha indagato su oltre 450 casi e svolto 18 processi per i più gravi crimini di guerra tedeschi compiuti in Italia con centinaia di vittime, da Marzabotto a Sant’Anna di Stazzema. Per questo il governo tedesco gli ha conferito onorificenza dell’Ordine al merito della Germania.

