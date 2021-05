La mappa Ue delle zone a rischio covid, solo 4 regioni in zona rossa: l’elenco aggiornato



Il nuovo aggiornamento della mappa Ue realizzata dall’Ecdc sul rischio Covid nei paesi europei: secondo gli ultimi dati, sono solo 4 regioni in zona rossa, due al centro nord e due al sud mentre sono due in zona gialla: Sardegna e Molise. Il resto della Penisola è in zona arancione. In miglioramento la situazione anche nel resto d’Europa.

