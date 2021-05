La morte di Luana D’Orazio: “Era un’apprendista, non avrebbe potuto usare il macchinario da sola”



Luana D’Orazio non avrebbe dovuto lavorare da sola al macchinario che l’ha uccisa: aveva seguito solo 4 ore di formazione per comprendere i rischi del lavoro che faceva e degli strumenti utili alla sua mansione. Da apprendista non avrebbe potuto usare l’orditoio senza la supervisione di un tutor.

