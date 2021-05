La mototerapia rende felici i bimbi disabili, un giro in pista e torna il sorriso: “Una gioia”



Un giro in moto come terapia del sorriso per i più piccoli con difficoltà. Da un’idea di Vanni Oddera, l’Associazione siciliana “Motorlife”, regala sorrisi ai bimbi speciali. A promuovere l’iniziativa è il responsabile dell’Associazione Rosario Farruggia: “Tutti i bambini meritano di divertirsi”

