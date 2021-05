La proposta della Commissione Ue per far tornare subito i turisti stranieri in Europa



La Commissione europea ha preparato una proposta per permettere ai turisti provenienti da Paesi extra Ue di tornare a viaggiare nel vecchio continente. Libero accesso ai vaccinati e una riformulazione del criterio che determina quali Paesi sono a basso rischio epidemiologico (da cui possono arrivare persone in viaggi non essenziali). La proposta dovrà essere discussa e approvata dal Consiglio, mentre Ursula Von der Leyen annuncia: “È ora di far rinascere l’industria del turismo e di riaccendere le amicizie transfrontaliere in sicurezza”.

