La protesta di IoApro a Firenze: serata in piazza con musica, balli e fuochi d’artificio



In piazza Santa Croce, a Firenze, oltre un centinaio di giovani si è ritrovato per la protesta organizzata dal movimento #ioapro tra balli, canti, musica ad alto volume, drink e fuochi d’artificio. In piazza quasi nessuno indossa le mascherine e gli organizzatori chiedono a gran voce l’abolizione del coprifuoco.

Continua a leggere



In piazza Santa Croce, a Firenze, oltre un centinaio di giovani si è ritrovato per la protesta organizzata dal movimento #ioapro tra balli, canti, musica ad alto volume, drink e fuochi d’artificio. In piazza quasi nessuno indossa le mascherine e gli organizzatori chiedono a gran voce l’abolizione del coprifuoco.

Continua a leggere

Continua a leggere