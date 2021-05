La Spezia, il ponte levatoio della Darsena di Pagliari cede durante la chiusura



Un cedimento improvviso ha coinvolto il ponte levatoio della darsena Pagliari, alla Spezia. Durante una manovra di chiusura del ponte, la struttura è crollata per cause in corso di accertamento, anche se secondo i primi rilievi effettuati dai tecnici si ipotizza un problema idraulico. Duro il presidente della regione Toti: “Verificare immediatamente cause del crollo”

Continua a leggere



Un cedimento improvviso ha coinvolto il ponte levatoio della darsena Pagliari, alla Spezia. Durante una manovra di chiusura del ponte, la struttura è crollata per cause in corso di accertamento, anche se secondo i primi rilievi effettuati dai tecnici si ipotizza un problema idraulico. Duro il presidente della regione Toti: “Verificare immediatamente cause del crollo”

Continua a leggere

Continua a leggere