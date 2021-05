L’addio a Luana D’Orazio, morta sul lavoro: “Un fiore sulla terra, ora in cielo sei una stella”



È il giorno dei funerali ad Agliana (Pistoia) di Luana D’Orazio, l’operaia di 22 anni, mamma di un bambino di 5, morta il 3 maggio in una fabbrica di Montemurlo (Prato). A celebrare il vescovo di Pistoia, monsignor Fausto Tardelli. Giornata di lutto in tutta la Toscana per le vittime del lavoro.

