Lando Buzzanca in ospedale, lo sfogo della compagna: “Non posso vederlo”



L’attore, 85 anni, è stato ricoverato in ospedale a Roma per una caduta casalinga. La compagna Francesca Della Valle protesta pubblicamene perché, per volontà dell’assistente di sostegno scelto dai figli di Buzzanca, non potrebbe vederlo né ricevere notizie sulle sue condizioni: “Tenermi lontana da lui è violare il suo benessere psicofisico, che è fondamentale per la salute”.

