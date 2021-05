L’audio di Luana prima di morire in fabbrica: “Il macchinario è mezzo rotto e corro come una dannata”



Lo sfogo della ragazza di 22 anni morta in fabbrica nel capannone di una ditta di Montemurlo schiacciata proprio da un macchinario industriale su cui stava lavorando il 3 maggio scorso, I messaggi privati erano uno sfogo privato per le condizioni di lavoro a cui doveva sottostare in fabbrica ma no son agli atti dell’inchiesta per omicidio colposo.

Continua a leggere



Lo sfogo della ragazza di 22 anni morta in fabbrica nel capannone di una ditta di Montemurlo schiacciata proprio da un macchinario industriale su cui stava lavorando il 3 maggio scorso, I messaggi privati erano uno sfogo privato per le condizioni di lavoro a cui doveva sottostare in fabbrica ma no son agli atti dell’inchiesta per omicidio colposo.

Continua a leggere

Continua a leggere