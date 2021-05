Le chat del giorno dopo di Grillo jr e gli amici: “Ubriaco marcio, ma 3 vs 1 stanotte. Lei è uscita zoppicando”



Gli scambi tra gli indagati della presunta violenza sessuale di gruppo avvenuto nella villa del figlio di Beppe Grillo in Sardegna nel 2019 e gli amici: “Quattro video facili facili”. Il più attivo nella chat è Edoardo Capitta, uno dei quattro ragazzi accusati dalla procura di Tempio Pausania di stupro: “Sai che non me le faccio scappare queste occasioni. C’era anche il cameraman”.

