Le varianti del Covid sono più pericolose per i giovani: aumentano ricoveri e terapie intensive



La diffusione delle varianti inglese, sudafricana e brasiliana del Sars-Cov2 provoca un aumento dei ricoveri in area medica e in terapia intensiva anche tra i pazienti più giovani. A evidenziarlo è uno studio pubblicato sulla rivista scientifica del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

