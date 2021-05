Lecce, le asportano tumore da 10 kg ma senza trasfusione: paziente è testimone di Geova



L’intervento chirurgico all’ospedale vito Fazzi di Lecce dove l’equipe di Chirurgia del dottor Marcello Spampinato ha rimosso una enorme massa tumorale da ben 10 chilogrammi in una paziente senza praticare nessuna trasfusione di sangue come da lei esplicitamente richiesto in quanto testimone di Geova.

Continua a leggere



L’intervento chirurgico all’ospedale vito Fazzi di Lecce dove l’equipe di Chirurgia del dottor Marcello Spampinato ha rimosso una enorme massa tumorale da ben 10 chilogrammi in una paziente senza praticare nessuna trasfusione di sangue come da lei esplicitamente richiesto in quanto testimone di Geova.

Continua a leggere

Continua a leggere