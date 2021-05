“Leonardo DiCaprio non è bravo a letto”: lo rivela la nipote dell’ex fiamma, poi rimuove il video



A dare un colpo di piccone alla reputazione da latin lover di Leonardo DiCaprio è Star, nipote di Julianne Hough, ex giudice di Ballando con le stelle che avrebbe vissuto un flirt con il divo nel 2013. “È stato con mia zia”, ha rivelato la giovane in un video su TikTtok, “Ma non è un granché a letto”. Il filmato è stato velocemente rimosso.

Continua a leggere



A dare un colpo di piccone alla reputazione da latin lover di Leonardo DiCaprio è Star, nipote di Julianne Hough, ex giudice di Ballando con le stelle che avrebbe vissuto un flirt con il divo nel 2013. “È stato con mia zia”, ha rivelato la giovane in un video su TikTtok, “Ma non è un granché a letto”. Il filmato è stato velocemente rimosso.

Continua a leggere

Continua a leggere