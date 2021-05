L’epidemia di Covid in Italia è in netto miglioramento grazie a restrizioni e vaccini, dice l’Iss



Sono ottimisti Silvio Brusaferro e Gianni Rezza che hanno spiegato i dati del monitoraggio settimanale realizzato da Istituto superiore della Sanità e Ministero della Salute: “Il trend è in deciso miglioramento. Come nel resto d’Europa, anche in Italia la curva dei contagi decresce grazie ai vaccini e alle misure adottate. Continuare con la prudenza”.

