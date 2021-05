L’epidemiologo Lopalco spiega perché serve vaccinare minorenni per raggiungere l’immunità di gregge



Per Pierluigi Lopalco, epidemiologo ed assessore alla Salute della Regione Puglia “con l’80% della popolazione immune la circolazione del virus si spegne. Ma per arrivare a questo traguardo dobbiamo vaccinare anche i minorenni. In questo momento lo scopo della vaccinazione resta quello di proteggere la popolazione più fragile dalle forme gravi di malattia”.

