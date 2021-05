L’esperto Covid Fauci all’Italia: “È presto per riaprire, il 15% dei vaccinati è un po’ poco”



“Il rischio di infezione deve diventare molto basso e ancora non ci siamo”, osserva Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infections Diseases (Niaid), durante un incontro all’ambasciata italiana a Washington dove è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dall’ambasciatore Armando Varricchio. L’esperto ha comunque sottolineato i progressi della campagna di immunizzazione: “L’Italia è un po’ indietro, ma recupererà: il 15% è comunque un buon inizio”.

