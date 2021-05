L’ex di George Michael la spunta sull’eredità del cantante, vitalizio d’oro per Kenny Goss



L’ex di George Michael, Kenny Goss, ottiene 17mila euro di mantenimento al mese dal padre e dalla sorella dell’artista sul patrimonio da 113 milioni di euro lasciato dal cantante di Last Christmas. Il frontman dei Wham! e Kenny sono stati fidanzati per 13 anni, fino al 2011. Per molto tempo la relazione è stata tenuta segreta e per questa ragione Kenny ha dovuto rinunciare alla sua carriera.

