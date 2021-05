Libia, spari contro peschereccio italiano: l’Aliseo sta navigando verso Mazara del Vallo



L’Aliseo continua a navigare verso Mazara del Vallo. Il comandante Giuseppe Giacalone è rimasto lievemente ferito in seguito ad alcuni spari esplosi dalla Guardia Costiera libica. Non è in pericolo di vita e le sue condizioni di salute restano buone. Nello Musumeci: “Difendiamo i nostri pescatori”

