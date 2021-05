L’incontro più bello: mamma e figlia si riabbracciano dopo 5 anni



La donna, di origine nigeriana, costretta a separarsene quando era ancora in fasce per poter venire a lavorare in Italia. Ora vive in Salento e ha raccontato la sua storia a ‘Sale della terra Salento’, ente gestore del progetto di accoglienza SAI. L’associazione si è mossa per aiutarla a ricongiungersi alla piccola, che ora ha 6 anni.

