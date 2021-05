L’Orchestra Giovanile di Roma tra TV e prossima apertura delle selezioni

Dopo il successo della seconda stagione della Compagnia del Cigno, la fiction in onda dall’11 aprile fino al 26 maggio in prima serata su Rai 1, proseguono le attività dell’Orchestra Giovanile di Roma che ha portato in scena i musicisti del conservatorio diretti nella fiction dal M° Marioni (interpretato da Alessio Boni). Un anno importante per l’Orchestra che festeggia quest’anno i suoi primi 20 anni di attività.

L’Orchestra ha registrato in audio e in video le musiche di Verdi, Puccini, Mascagni, Beethoven, Mozart che gli spettatori hanno ascoltato nelle scene dedicate alle prove e ai concerti.

Gli allievi dell’Orchestra Giovanile di Roma che proprio quest’anno compie i vent’anni dalla fondazione, tornano dunque alla loro routine accademica seguiti dal Direttore Vincenzo Di Benedetto. Un’esperienza importante per i giovani aspiranti maestri che, con i protagonisti della fiction, hanno mostrato al pubblico di Rai 1 il lavoro, i sacrifici ma anche il grande spirito di squadra e le grandi amicizie che possono nascere durante il percorso accademico che è necessariamente anche umano.

L’Orchestra nasce nel 2001 come laboratorio di musica d’insieme per bambini; oggi è composta da ca. 50 elementi con un repertorio che comprende importanti titoli sinfonici, opera, musica per il cinema e musica leggera. In venti anni di attività ha tenuto oltre 150 concerti sinfonici e rappresentazioni teatrali in Italia e all’estero, collaborando con artisti prestigiosi come Lior Shambadal, Amii Stewart, Edoardo Leo e permettendo a centinaia di ragazzi provenienti da tutta Italia di studiare, suonare, viaggiare, socializzare nel segno di una comune passione per la musica.

A breve si aprirà il nuovo bando di selezione per le ammissioni per il prossimo anno accademico, snodo fondamentale per il futuro dell’orchestra che vuole superare i vent’anni con nuove idee, progetti ed eventi in cui sarà protagonista la musica.

