Loredana Bertè saluta Franco Battiato: “So che ti ricorderai delle mie tette sul volo per Mosca”

Franco Battiato si è spento nella mattina di martedì 18 maggio, all’età di 76 anni. Tanti sono i nomi della musica che hanno voluto salutare il grande artista, tra loro compare anche il nome di Loredana Berté. Il volto femminile del rock italiano ha ricordato un evento raccontato dal cantautore siciliano in una recente intervista e su Twitter scrive: “Ricordo la tua grande ironia e sono sicura che un’immagine di me la porterai sempre: le mie tette sul volo per Mosca”.

