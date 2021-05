Lorenzo morto in piscina a 2 anni, l’autopsia: decesso per annegamento



I risultati dell’autopsia sul corpicino del piccolo Lorenzo condotta il bambino di 2 anni deceduto in piscina nella serata di lunedì a Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, all’interno del giardino della villetta di famiglia. Il Pm ha dato il via libera alla riconsegna della salma ai parenti per i funerali.

