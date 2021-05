L’oroscopo del giorno 28 maggio 2021: Vergine e Sagittario faticano a gestire le emozioni



Nell’oroscopo di oggi, venerdì 28 maggio 2021, abbiamo una fortissima Luna nel segno del Capricorno. La Luna in Capricorno è in caduta e quindi sa esprimere poco la sua forza emotiva. Venere in quadratura a Nettuno non aiuta: oggi le emozioni saranno davvero dei saliscendi difficili da gestire!

